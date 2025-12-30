Путин подписал указ о проведении сборов россиян, находящихся в мобилизационном резерве

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных сборах россиян, пребывающих в мобилизационном людском резерве армии.





В 2026 году их задействуют в защите критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения. Соответствующий перечень определит правительство.





Закон, позволяющий привлекать к участию в специальных сборах граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве ВС РФ, приняли в ноябре. В Генштабе отмечали, что резервисты — это те, раньше служил в армии или других силовых структурах, «ни о какой мобилизации речь не идет».





Законопроект разработало Минобороны. Документ предусматривает участие резервистов в защите объектов энергетики, транспорта и иной инфраструктуры только на территории своего региона для противодействия БПЛА.