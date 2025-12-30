Новости
Лавров после атаки на резиденцию Путина заявил о «расистской сущности киевского режима»
Успех на переговорах невозможен, если Украина не прекратит свою «преступную политику», отметил он undefined
Глава МИД РФ Сергей Лавров после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области заявил о «расизме» властей Украины. Министр поблагодарил «иностранных друзей и партнеров», выразивших осуждение в связи с инцидентом.  


«Произошедшее еще раз подтвердило террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве. По их прямому указанию и до этого на территории России совершались подрывы пассажирских поездов, многочисленные атаки против сугубо гражданских объектов, убийства журналистов, политиков и общественных деятелей», — напомнил Лавров. 


Он задал «риторический вопрос» тем, кто в ЕС и НАТО требует обеспечения «железобетонных» гарантий безопасности Украины в рамках процесса урегулирования, который ведут РФ и США. 


«Какой режим и с какой целью они всеми силами стремятся защитить? <...> Не вызывает сомнений, что главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона — сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где, вопреки всем нормам международного права, законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные», — сказал Лавров. 


Он добавил, что «расистская сущность киевского режима и цинизм опекающих его внешних спонсоров хорошо видны добропорядочным членам мирового сообщества, которые не могут не понимать, что без прекращения всей этой преступной политики невозможен успех переговоров о достижении надежного долгосрочного урегулирования украинского кризиса».


Ранее президента США Дональда Трампа шокировала новость об атаке Украины на резиденцию Путина. Американский лидер в разговоре с российским коллегой указал, что инцидент повлияет на подходы в работе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

