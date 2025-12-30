Лавров после атаки на резиденцию Путина заявил о «расистской сущности киевского режима»

Глава МИД РФ Сергей Лавров после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области заявил о «расизме» властей Украины. Министр поблагодарил «иностранных друзей и партнеров», выразивших осуждение в связи с инцидентом.





«Произошедшее еще раз подтвердило террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве. По их прямому указанию и до этого на территории России совершались подрывы пассажирских поездов, многочисленные атаки против сугубо гражданских объектов, убийства журналистов, политиков и общественных деятелей», — напомнил Лавров.





Он задал «риторический вопрос» тем, кто в ЕС и НАТО требует обеспечения «железобетонных» гарантий безопасности Украины в рамках процесса урегулирования, который ведут РФ и США.





«Какой режим и с какой целью они всеми силами стремятся защитить? <...> Не вызывает сомнений, что главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона — сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где, вопреки всем нормам международного права, законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные», — сказал Лавров.





Он добавил, что «расистская сущность киевского режима и цинизм опекающих его внешних спонсоров хорошо видны добропорядочным членам мирового сообщества, которые не могут не понимать, что без прекращения всей этой преступной политики невозможен успех переговоров о достижении надежного долгосрочного урегулирования украинского кризиса».





Ранее президента США Дональда Трампа шокировала новость об атаке Украины на резиденцию Путина. Американский лидер в разговоре с российским коллегой указал, что инцидент повлияет на подходы в работе с президентом Украины Владимиром Зеленским.