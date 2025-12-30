Экс-мэр Ярославля Урлашов вышел на свободу и заявил об истязаниях заключенных в одной из колоний

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, приговоренный к 12,5 года по делу о коррупции, отбыл свой срок и вышел из колонии. Он описал условия в местах заключения, где находился.





«В Ярославле я был в спецблоке. Там чудовищно холодно, сыро, стены текут. Невозможно было ходить без курточки, свитера. То есть ты все время ходишь одетый. Рыбинск — он был жесткий очень. Там происходили страшные вещи. Там людей принимали этапом, били их. Сажали на корточки и били резиновыми палками. Но меня эта история минула. Потому что они не хотели, чтобы я это видел. Меня отдельно отвели куда-то там, я сидел, ждал. И тогда этап, не били. А потом, как вы помните, очень много скандалов же было с Ярославлем, с ФСИН», — рассказал он.





К тверскому СИЗО у Урлашова вопросов нет.





«Ничего не могу сказать плохого. У них были разные периоды. В разные периоды тут было очень жестко, рассказывали. И били людей, и так далее. Но в тот период, когда я был, в сентябре 2022 года, я был всего-то там неделю, нормально все было. Вот так», — указал Урлашов.





Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не комментировала слова экс-мэра.





Также бывший мэр за 12,5 года в заключении заработал 3,3 тысячи рублей.





«Я думаю, что больше человек и не должен получать. Хватит и этого», — сказал он.





По словам Урлашова, на свободе он хотел бы быть полезен своей стране и посвятить жизнь «крупным целям».





По версии следствия, с которой согласился суд, Урлашов и его подчиненные в течение полугода требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Политика задержали в июле 2013 года. Он не признал вину.