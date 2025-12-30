Жителей Москвы призвали остерегаться мошенников, действующих под видом коммунальщиков

В Москве от имени коммунальщиков могут действовать мошенники, предупредили в Комплексе городского хозяйства. Жителям столицы нужно проявлять бдительность.





«Городские службы в период новогодних праздников не проводят обходы квартир и плановые проверки. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения — выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается», — рассказал вице-мэр Москвы Петр Бирюков.





Чаще всего в качестве жертв злоумышленники выбирают пожилых людей, пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.





Сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, проводящей такие мероприятия, предупредили власти.