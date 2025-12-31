«Путешествие в Рождество»: успеть на мастер-класс до боя курантов

Новости
31 декабря — самое время ощутить новогоднее настроение. На Тверской площади открыта площадка фестиваля «Путешествие в Рождество». Украшено все золотистыми оттенками, огоньки дополняют декор, а в центре стоит красивая елка высотой в восемь метров.

Жители Москвы и гости города могут погрузиться в ностальгию по детству, принять участие в благотворительных акциях и посетить ледовые шоу. В уютных павильонах для них проводят мастер-классы. Например, по декорированию елочных шаров в духе «Русских сезонов» Дягилева, росписи стаканов мотивами антарктических пейзажей и созданию советских новогодних игрушек.


Здесь же есть возможность принять участие в благотворительном проекте «Добрая елка», который призван помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. У всех желающих будет возможность сделать подарок малышам, чтобы дать им частичку тепла и веры в чудо.


Подробнее почитать о фестивале можно на официальном сайте проекта.

