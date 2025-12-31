«Путешествие в Рождество»: успеть на мастер-класс до боя курантов

Жители Москвы и гости города могут погрузиться в ностальгию по детству, принять участие в благотворительных акциях и посетить ледовые шоу. В уютных павильонах для них проводят мастер-классы. Например, по декорированию елочных шаров в духе «Русских сезонов» Дягилева, росписи стаканов мотивами антарктических пейзажей и созданию советских новогодних игрушек.





Здесь же есть возможность принять участие в благотворительном проекте «Добрая елка», который призван помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. У всех желающих будет возможность сделать подарок малышам, чтобы дать им частичку тепла и веры в чудо.





Подробнее почитать о фестивале можно на официальном сайте проекта.