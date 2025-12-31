Герасимов заявил о рекордно высоких темпах наступления ВС РФ

В декабре 2025 года армия РФ достигла самых высоких темпов наступления. Об этом сообщил глава Генштаба Валерий Герасимов во время проверки хода выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Север».





По его словам, за месяц российскими военнослужащими освобождено свыше 700 квадратных километров территории. Сейчас подразделения группировки войск «Север» заняты созданием «полосы безопасности» в граничащих с российской Курской областью районах украинских регионов.





Всего под контроль ВС РФ, отметил Герасимов, перешли 950 квадратных километров и 32 населенных пункта. Крупнейшим из них стал город Волчанск в Харьковской области.





Кроме того, сообщил глава Генштаба, за декабрь выросли и темпы расширения «полосы безопасности» — российские войска заняли семь населенных пунктов. Президент России Владимир Путин ранее поставил на 2026 год задачу продолжать ее расширение для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей.





Как уточнили в Минобороны РФ, в ходе работы на пункте управления начальник Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке в зоне ответственности, а также командиров соединений и других должностных лиц о результатах боевой работы. Кроме того, глава Генштаба вручил награды бойцам, отличившимся при выполнении боевых задач.