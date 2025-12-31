Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по России

Дед Мороз начал новогоднее путешествие по России, вылетев из своей резиденции в Великом Устюге. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на платформе Росавиации.





В течение дня волшебные сани Деда Мороза преодолевают путь через все 11 часовых поясов страны — он посетит множество городов. Министр транспорта России Андрей Никитин поручил Росавиации организовать беспрепятственное движение саней волшебника в новогоднюю ночь.





«Прошу наблюдать за перемещением Нового года по стране в режиме реального времени, обеспечить своевременную расчистку коридоров и приоритетное движение», — отметил он.





Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что благодаря интерактивной карте у россиян должно возникнуть ощущение общего праздника. Также будет продемонстрирована непрерывная работа транспортной отрасли страны.





Информация о маршруте Деда Мороза будет дополняться видеопоздравлениями работников сферы транспорта из городов, которые он посетит.