Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»

Попытка Украины атаковать дронами резиденцию Владимира Путина в Новгородской области — «дичайший терроризм на государственном уровне». Таким мнением о произошедшем поделился белорусский лидер Александр Лукашенко. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».





«Конечно, это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится. Я думаю о том, кому это было надо», — сказал журналистам политик.





Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря попытался атаковать госрезиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотника. Все они были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших не поступало.





О произошедшем от российского лидера узнал в том числе президент США Дональд Трамп. Последний указал, что удар по резиденции был бы «очень плохим» решением. Он также добавил, что действия Киева нельзя считать «оборонительными».





Путин в телефонной беседе с Трампом обратил внимание коллеги на то, что атака произошла «фактически сразу же» после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго, и предупредил, что она не останется «без самого серьезного ответа».