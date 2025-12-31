Новости
Новости 18+
St
Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»
18+
Президент Белоруссии задался вопросом, кому это было нужно undefined
Новости

Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»

Президент Белоруссии задался вопросом, кому это было нужно

Попытка Украины атаковать дронами резиденцию Владимира Путина в Новгородской области — «дичайший терроризм на государственном уровне». Таким мнением о произошедшем поделился белорусский лидер Александр Лукашенко. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».


«Конечно, это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится. Я думаю о том, кому это было надо», — сказал журналистам политик.


Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря попытался атаковать госрезиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотника. Все они были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших не поступало.


О произошедшем от российского лидера узнал в том числе президент США Дональд Трамп. Последний указал, что удар по резиденции был бы «очень плохим» решением. Он также добавил, что действия Киева нельзя считать «оборонительными».


Путин в телефонной беседе с Трампом обратил внимание коллеги на то, что атака произошла «фактически сразу же» после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго, и предупредил, что она не останется «без самого серьезного ответа».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #рф #александр лукашенко #спецоперация
Загрузка...
Загрузка...