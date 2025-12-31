Новости
Минобороны России показало обломки дрона, пытавшегося атаковать резиденцию Путина
Ведомство также продемонстрировало карту траектории движения беспилотников и их уничтожения Коллаж: Daily Storm
Минобороны России показало обломки дрона, пытавшегося атаковать резиденцию Путина

Ведомство также продемонстрировало карту траектории движения беспилотников и их уничтожения

Коллаж: Daily Storm

Минобороны России опубликовало кадры, на которых запечатлен один из сбитых беспилотников, задействованных при атаке на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Ведомство также показало карту траектории движения украинских дронов и их уничтожения.

На кадрах виден корпус черного БПЛА, лежащий в лесной местности. Аппарат и фугасная часть остались целыми в связи с попаданием снаряда в хвостовую часть, сообщает ведомство.


«Боевая часть данного беспилотника представляет собой фугасный заряд весом шесть килограмм. Данная фугасная часть начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов», — уточнили военные.


Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря попытался атаковать госрезиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотника. Все они были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших не поступало.


Президент Украины Владимир Зеленский обвинения в попытке атаковать резиденцию Путина отверг.

