Минобороны России показало обломки дрона, пытавшегося атаковать резиденцию Путина

На кадрах виден корпус черного БПЛА, лежащий в лесной местности. Аппарат и фугасная часть остались целыми в связи с попаданием снаряда в хвостовую часть, сообщает ведомство.





«Боевая часть данного беспилотника представляет собой фугасный заряд весом шесть килограмм. Данная фугасная часть начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов», — уточнили военные.





Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря попытался атаковать госрезиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотника. Все они были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших не поступало.





Президент Украины Владимир Зеленский обвинения в попытке атаковать резиденцию Путина отверг.