Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин выступил из Кремля с новогодним обращением к россиянам. Его начали показывать на Дальнем Востоке, где уже наступил новый, 2026 год. Глава государства заявил, что народ России своими успехами «слагает новые главы тысячелетней истории страны».





Глава государства также сказал, что участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за Родину. Всем жителям страны Путин пожелал благополучия, счастья и «любви, которая вдохновляет», а также подчеркнул, что вся Россия — одна семья, сильная и сплоченная.





«Перед нами будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас. Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся», — отметил президент.





Глава государства также заявил, что страна верит в бойцов СВО и в победу, добавив, что в эту новогоднюю ночь «миллионы людей по всей России вместе с ними, думают о них, сопереживают, надеются на них».





В этом году речь Путина длилась 3 минуты 20 секунд, а в прошлом — 3 минуты 35 секунд. Самым коротким стало поздравление главы государства с 2006 годом — чуть больше двух минут. Самое длинное новогоднее обращение президент озвучил в 2022 году (около девяти минут).