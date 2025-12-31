Новости
«Путешествие в Рождество»: в Москве на Кузнецком мосту открылась выставка дизайнерских елок
Она проходит уже в девятый раз, и за все это время в ней поучаствовали почти 170 дизайнеров undefined
Новогодние елки бывают разными. В этом можно убедиться на выставке дизайнерских деревьев. Она проходит в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» и разместилась на улице Кузнецкий Мост.

Авторы вдохновлялись идеями подарков и создали инсталляции, посвященные самым заветным мечтам. Здесь — 15 сказочных деревьев, в том числе от Егора Крида и Дома моды Slava Zaitsev.


Дом моды Slava Zaitsev, например, обратился к традициям русского костюма, который стал ключевым элементом наследия его основателя. Дизайнер Артем Кривда сосредоточил свое внимание на образе чуда, а Гоша Рубчинский посвятил свою работу нематериальным ценностям.


Подробнее почитать о фестивале можно на официальном сайте проекта.

