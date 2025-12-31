«Путешествие в Рождество»: в Москве на Кузнецком мосту открылась выставка дизайнерских елок

Авторы вдохновлялись идеями подарков и создали инсталляции, посвященные самым заветным мечтам. Здесь — 15 сказочных деревьев, в том числе от Егора Крида и Дома моды Slava Zaitsev.





Дом моды Slava Zaitsev, например, обратился к традициям русского костюма, который стал ключевым элементом наследия его основателя. Дизайнер Артем Кривда сосредоточил свое внимание на образе чуда, а Гоша Рубчинский посвятил свою работу нематериальным ценностям.





Подробнее почитать о фестивале можно на официальном сайте проекта.