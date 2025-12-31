Глава евродипломатии Каллас отказалась верить в атаку Киева на резиденцию Путина

Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась верить в факт украинской атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. По ее мнению, «никто не должен соглашаться» с предъявленными российской стороной «необоснованными утверждениями».





«Заявление России о том, что Украина недавно обстреляла ключевые правительственные объекты в России, является преднамеренной попыткой отвлечь внимание. Москва стремится сорвать реальный прогресс в достижении мира Украиной и ее западными партнерами», — заявила она в соцсети X.





Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря попытался атаковать госрезиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотника. Все они были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших не поступало.





О произошедшем от российского лидера узнал в том числе президент США Дональд Трамп. Последний указал, что удар по резиденции был бы «очень плохим» решением. Он также добавил, что действия Киева нельзя считать «оборонительными».





Президент Украины Владимир Зеленский обвинения в попытке атаковать резиденцию Путина отверг.