NYT: Трамп назвал Келлога идиотом из-за его комплимента Зеленскому

Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника Кита Келлога идиотом, когда тот комплиментарно высказался о Владимире Зеленском. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.





По информации издания, после участия в Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года Келлог написал в соцсети X, что считает Зеленского «борющимся и мужественным лидером страны, находящейся в состоянии войны». Вскоре, встретившись с Трампом в Овальном кабинете, он и вовсе сравнил украинского политика с 16-м президентом США Авраамом Линкольном.





«Он идиот», — сказал про Келлога советникам американский лидер, когда его помощник удалился.





Помимо этого, отмечает источник NYT, Келлог в кулуарах Мюнхенской конференции при общении с европейскими чиновниками заявил, что «выступает против изоляционистов в администрации» президента США. Отвечая на вопрос главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, состоят ли ЕС и США «все еще в альянсе», спецпосланник попытался успокоить собравшихся, назвав себя их «лучшим другом» в администрации Трампа.





28 февраля в Белом доме произошел скандал, когда Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь. В результате перепалки делегация Украины покинула Белый дом, так и не подписав сделку по ископаемым с США.