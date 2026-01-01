Новости
Более 20 человек погибли при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области в новогоднюю ночь
Пострадали более 50 человек
Более 20 человек погибли при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области в новогоднюю ночь

Пострадали более 50 человек

По меньшей мере 24 человека погибли в новогоднюю ночь в результате удара беспилотников ВСУ по кафе на побережье Черного моря в поселке Хорлы Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.


Целью стало не только кафе, но и гостиница, где в это время находились мирные жители. По предварительным данным, среди погибших есть ребенок. Более 50 человек получили ранения. Сообщается, что один из беспилотников мог быть оснащен зажигательной смесью, что привело к сильному пожару, который удалось ликвидировать только к утру. Врачи оказывают помощь пострадавшим.


«Многие сгорели заживо. Погиб ребенок. Это преступление по своей сути — в один ряд с одесским Домом профсоюзов», — написал Сальдо.


Он уточнил, что атака произошла практически под бой курантов. Губернатор выразил соболезнования и пообещал оказать помощь семьям погибших.

