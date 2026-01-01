Слуцкий ответил Бортко на критику Русской православной церкви и призвал определиться с позицией

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий резко ответил режиссеру Владимиру Бортко на его критические высказывания в адрес Русской православной церкви, назвав их «чудовищными» и «странными». Об этом он заявил в своем видеообращении.





Слуцкий подчеркнул, что сейчас «особое время», когда «Русский мир и хранимое Богом Отечество» переживают исторический момент. Он заявил, что все плечом к плечу должны быть за страну, президента и победу в «последней схватке с нацистским режимом». По его словам, в этой борьбе особая роль принадлежит президенту России Владимиру Путину — православному человеку, вокруг идей которого формируется новое глобальное большинство.





Обращаясь к Бортко, который, по словам Слуцкого, назвал церковь «архаичным пережитком», лидер ЛДПР возразил, что она сегодня играет огромную роль, а проповеди патриарха Кирилла имеют всемирное значение в борьбе против нацизма и войны. Слуцкий подчеркнул, что сейчас «момент истины», и «вся страна во главе с президентом на фронте».





«Мы все на фронте, а не только те ребята, которые находятся на передовой. Вся страна во главе с президентом», — напомнил Слуцкий.





Он призвал режиссера определиться, с кем он: со страной или «по ту сторону водораздела, который отделяет добро от зла». В заключение Слуцкий выразил надежду, что Владимир Бортко войдет в 2026 год «с четким пониманием своей позиции», иначе он «не с нами».





В передаче «Взгляд из Петербурга» Бортко отметил, что религия является личным делом каждого человека и не должна быть предметом публичного обсуждения. Режиссер также выразил мнение, что религия может препятствовать развитию и прогрессу государства. По его словам, России следует ориентироваться на примеры стран, где религиозные убеждения не влияют на общественную жизнь, таких, как Скандинавия и Япония.