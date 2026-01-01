СВО, мир на земле, год женщины: мировые лидеры поздравили свои страны с Новым годом

Лидеры стран мира поздравили свои народы с Новым годом. В своих обращениях они отметили достижения государств, а также определили планы на будущее. Что пожелали политики своим народам — в материале Daily Storm.





Поздравление Зеленского





Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении, которое длилось более 20 минут, заявил, что мирное соглашение, которое должно завершить конфликт с Россией, подготовлено на 90%. Он подчеркнул, что оставшиеся 10% «касаются будущих условий безопасности для Украины, Европы и мира», и Киев не согласится на мир «любой ценой».





Зеленский сообщил, что вернулся в Киев 30 декабря после почти 50 часов переговоров, включая встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он настаивает на подписании «сильного соглашения», рассчитанного на долгие годы, а не на временные договоренности. По его словам, Украина выступает «щитом», «защищающим Европу от Русского мира».





В обращении прозвучал призыв к союзникам усилить санкционное давление на Россию, в частности, полностью остановить морские поставки российской нефти и добиться закрытия промышленных предприятий. Зеленский также выразил мнение, что конфликт можно остановить только при усилении внешнего давления на Москву.





Говоря о диалоге с западными партнерами, украинский лидер отметил регулярные консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и полученные от Германии обещания о поставках систем ПВО. Он также анонсировал скорую встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для согласования документов и недопущения ослабления поддержки.





Поздравление Лукашенко





Президент Белоруссии Александр Лукашенко в традиционном новогоднем обращении к нации подвел итоги 2025 года и обозначил приоритеты на будущее. Глава государства поблагодарил всех белорусов за труд, отметив рекордный урожай, достижения в строительстве, науке, технологиях, спорте и культуре. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес военных, учителей, врачей и волонтеров.





Лукашенко подчеркнул стремление Белоруссии к миру и безопасности, но также заявил, что страна «точно может постоять за себя», несмотря на внешнее давление. Он отметил, что национальная сила — в единстве, созидании и диалоге, которые были унаследованы от предков.





Обращаясь к молодежи, президент призвал ее предлагать новые идеи, заверив, что государство окажет поддержку. Он также предложил каждому гражданину дать в новом году одно обещание о конкретном деле для своей страны.





Кульминацией обращения стало объявление 2026 года Годом белорусской женщины. Лукашенко назвал женщину самым совершенным творением природы и призвал беречь ее, свою землю и будущее.





В заключение президент поздравил белорусов с наступающим Новым годом, пожелав счастья, любви, а также ощущения дома на родной земле.





Поздравление Алиева





Президент Азербайджана Ильхам Алиев в новогоднем обращении к народу подвел итоги 2025 года, назвав его успешным для страны. Основное внимание в речи было уделено военным и внешнеполитическим достижениям.





Глава государства отметил пятилетие победы в Отечественной войне, подчеркнув, что она положила конец «тридцатилетней армянской оккупации» и восстановила территориальную целостность. Алиев заявил, что за последние пять лет военная мощь страны значительно возросла, армия оснащена новым, в том числе местным вооружением и способна выполнить любую задачу. При этом он подчеркнул, что страна не готовится к войне.





Президент сообщил, что «карабахский конфликт полностью снят с международной повестки дня», а парафирование мирного договора с Арменией демонстрирует «величие азербайджанского народа и мудрость азербайджанской политики».





На международной арене, по словам Алиева, Азербайджан укрепил свои позиции, вступив в организацию D-8 и Консультативный совет государств Центральной Азии, а также проведя саммиты ОЭС и Организации тюркских государств. Он заявил, что страна никому не позволяет диктовать свою волю, опираясь на сильную армию, экономику и единство власти с народом.





Поздравление Токаева





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвел итоги 2025 года, назвав его годом созидания и экономического роста, и обозначил приоритеты на ближайшее будущее.





Глава государства сообщил, что ВВП страны вырос на 6%, а объем золотовалютных резервов превысил 62 миллиарда долларов. Среди ключевых достижений были отмечены запуск второй линии железной дороги Достык — Мойынты, строительство и ремонт 13 тысяч километров автодорог, рекордный урожай и ввод в строй более 19 миллионов квадратных метров жилья.





Говоря о планах, президент объявил, что 2026 год станет в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Он сообщил о предстоящей конституционной реформе, важность которой для будущего страны он особо выделил, выразив уверенность в поддержке граждан.





Приоритетами на новый год были названы укрепление энергетического и транспортно-логистического потенциала, развитие агропромышленного комплекса, водного хозяйства, жилищной инфраструктуры и поддержка малого и среднего бизнеса.





Президент поздравил казахстанцев, особо поблагодарив тех, кто встречает праздник на рабочем месте, и обратился к молодежи с призывом верить в свои силы, быть энергичными и трудолюбивыми. В завершение он пожелал соотечественникам здоровья, благополучия, мира и согласия.





Пожелание Трампа





Президент США Дональд Трамп перед началом новогоднего приема в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде также пожелал мира на Земле. Краткое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов, его слова приводит New York Post.





Трамп отметил, что Соединенные Штаты находятся в прекрасном состоянии.





«Мы вернулись. Мы сильны», — подчеркнул глава Белого дома.





Лидер США встретил Новый год с первой леди Меланией Трамп. Он неоднократно называл себя «президентом мира», заявляя, что за восемь месяцев его администрации было завершено восемь войн.