«Путешествие в Рождество»: карусели и квесты на Тверском бульваре

Тверской бульвар в Москве стал одной из центральных площадок фестиваля «Путешествие в Рождество», превратившись в большую праздничную зону. Главным украшением здесь стал световой тоннель длиной около 100 метров, вдоль которого установлены живые ели в декоративных кадках, а рядом с домом №6 разместился меховой розовый поезд.
Гости фестиваля могут принять участие в различных активностях: сыграть в петанк — игру, напоминающую смесь керлинга, бильярда и боулинга, посетить мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, отправить ретро-открытку или пройти зимний квест. Для детей организованы кукольные представления.
Посетители, в том числе приехавшие из других городов, делятся впечатлениями от праздничной атмосферы, красивых декораций и разнообразия развлечений. На площадке также работают уютные шале с чаем и какао, установлены тепловые короба для рук. Мероприятия на Тверском бульваре проходят ежедневно, некоторые аттракционы работают до 21:00, а сама площадка открыта до 23:00.
Фестиваль проходит с 12 декабря по 11 января.
