«Путешествие в Рождество»: карусели и квесты на Тверском бульваре

Гости фестиваля могут принять участие в различных активностях: сыграть в петанк — игру, напоминающую смесь керлинга, бильярда и боулинга, посетить мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, отправить ретро-открытку или пройти зимний квест. Для детей организованы кукольные представления.





Посетители, в том числе приехавшие из других городов, делятся впечатлениями от праздничной атмосферы, красивых декораций и разнообразия развлечений. На площадке также работают уютные шале с чаем и какао, установлены тепловые короба для рук. Мероприятия на Тверском бульваре проходят ежедневно, некоторые аттракционы работают до 21:00, а сама площадка открыта до 23:00.





Фестиваль проходит с 12 декабря по 11 января.



