Около 40 человек погибли на швейцарском курорте в результате мощного взрыва

В результате мощного взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале погибли десятки человек. Как сообщила газета Le Nouvelliste, число жертв достигает около 40, не менее 100 человек пострадали.





По данным радио Rhône FM, ночной инцидент мог быть вызван одним или несколькими взрывами, которые привели к пожару в центре курорта. Местная полиция подтвердила факт взрыва «неизвестного происхождения», наличие погибших и раненых, но не назвала точных цифр.





Посольство России в Швейцарии заявило ТАСС, что на данный момент не получало информации о пострадавших российских гражданах. В диппредставительстве уточняют обстоятельства происшествия через местные власти и мониторят ситуацию. Обращений от правоохранительных органов или родственников в связи с инцидентом пока не поступало.