Дни траура объявили в Херсонской области после гибели 24 человек из-за удара ВСУ

Власти Херсонской области объявили 2 и 3 января днями траура после удара беспилотников по гражданским объектам в новогоднюю ночь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.


«2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура. Регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.


Напомним, в результате атаки на кафе и гостиницу в поселке Хорлы погибли 24 человека, в том числе женщины и дети, десятки получили ранения.

 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

