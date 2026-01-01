Телеведущего Киселева заочно арестовали в России

Бывший российский телеведущий и журналист Евгений Киселев* заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Соответствующие документы опубликованы в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.





Как следует из материалов, Басманный суд постановил арестовать Киселева на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции. Уголовное дело возбуждено по статье о создании террористического сообщества, которая предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. В международный розыск он был объявлен еще 17 октября 2025 года.





Минюст включил Киселева в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года, указав Украину в качестве источника финансирования. Позднее, в 2024 году, Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.





Журналист, чья карьера в России пришлась на 1990-2000-е годы (НТВ, ТВ-6), с 2008 года живет и работает на Украине, где ведет программу «Реальная политика». Он также критикует СВО.





*Внесен Минюстом в реестр иноагентов, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга