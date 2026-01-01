Новости
Леонид Слуцкий осудил попытки дискредитировать роль Русской православной церкви
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий осудил попытки подрыва роли Русской православной церкви в жизни страны. Поводом стали высказывания кинорежиссера Владимира Бортко, допустившего суждения об угрозе государственности со стороны РПЦ.


Как заявил Слуцкий, подобные оценки недопустимы и искажают реальную роль церкви в истории и современности России. Он подчеркнул, что стабильность и процветание государства неразрывно связаны с традиционными ценностями и особой исторической миссией РПЦ.


По словам депутата, Русская православная церковь на протяжении многих веков была и остается важным элементом духовной поддержки российской государственности. Она также служит источником единства и нравственной силы общества, особенно в трудные времена. Депутат подчеркнул, что в условиях, когда Россия защищает свой суверенитет, любые попытки разделить церковь и государство могут привести к расколу и ослаблению страны.


Слуцкий подчеркнул, что стабильность России всегда основывалась на уважении к ее историческому наследию и культурным традициям. Обсуждение вытеснения религии из общественной жизни противоречит как общественным ожиданиям, так и стратегическим целям государства.

