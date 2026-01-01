Российские спецслужбы выяснили цель украинского БПЛА, сбитого недалеко от резиденции Путина

Российские спецслужбы в ходе технической экспертизы извлекли и расшифровали полетное задание одного из украинских беспилотников, сбитых в ночь на 29 декабря в небе над Новгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.





По данным ведомства, конечной целью атаки беспилотника был один из объектов резиденции российского президента Владимира Путина. Извлеченные материалы, подтверждающие маршрутизацию дронов, Россия намерена передать американской стороне.





Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась дронами атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. После случившегося в Кремле заявили, что ужесточат переговорную позицию по Украине.