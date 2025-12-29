Новости
Новости 18+
St
Украина пыталась атаковать беспилотниками резиденцию Путина в Новгородской области
18+
По словам Лаврова, противник применил 91 дрон Коллаж: Daily Storm
Новости

Украина пыталась атаковать беспилотниками резиденцию Путина в Новгородской области

По словам Лаврова, противник применил 91 дрон

Коллаж: Daily Storm

Украина попыталась дронами атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. 


Он уточнил, что противник применил 91 беспилотник, все дроны были сбиты. Это произошло в ночь на 29 декабря. 


Сведений о пострадавших и ущербе в результате атаки БПЛА не поступало. Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию определены, указал министр. 


Лавров подчеркнул, что атаку Киев совершил в момент интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта.


Москва не намерена выходить из переговорного процесса, добавил Лавров. По словам главы МИД, переговорная позиция России будет пересмотрена с учетом «окончательного перехода» Украины к политике государственного терроризма.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#путин #украина #лавров #переговоры #новгородская область #резиденция
Загрузка...
Загрузка...