Украина пыталась атаковать беспилотниками резиденцию Путина в Новгородской области

Украина попыталась дронами атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.





Он уточнил, что противник применил 91 беспилотник, все дроны были сбиты. Это произошло в ночь на 29 декабря.





Сведений о пострадавших и ущербе в результате атаки БПЛА не поступало. Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию определены, указал министр.





Лавров подчеркнул, что атаку Киев совершил в момент интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта.





Москва не намерена выходить из переговорного процесса, добавил Лавров. По словам главы МИД, переговорная позиция России будет пересмотрена с учетом «окончательного перехода» Украины к политике государственного терроризма.