«Путешествие в Рождество»: портал в детство в центре Москвы

Манежная площадь украшена множеством новогодних игрушек и символов. Каждый элемент здесь создан для того, чтобы перенести вас в беззаботное детство, где главными были предвкушение подарка и вера в волшебство. Атмосфера тут наполнена смехом, приятной музыкой и всеобщим ощущением праздника.





Можно неспешно погулять и выпить ароматные горячие напитки. Также гости могут встретиться с символом наступающего 2026 года — красной лошадью. Считается, что это принесет удачу, процветание, успех и энергию на весь следующий год.





Кроме того, на фестивале работает рождественская почта. Там можно отправить открытку с новогодним пожеланием, а написать ее можно по старинке: пером и чернилами. Открытки передадут в московскую резиденцию Деда Мороза с уникальным штемпелем фестиваля.





Что еще предлагают гостям фестиваля «Путешествие в Рождество»? Узнать обо всем можно на официальном сайте проекта.