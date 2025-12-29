Новости
«Путешествие в Рождество»: портал в детство в центре Москвы
Там можно встретить красную лошадь и отправить новогоднюю открытку
Большинство людей мечтают зарядиться новогодним настроением и интересно провести новогодние каникулы, сделать атмосферные фото, которые запомнятся надолго. Все это доступно для каждого на фестивале «Путешествие в Рождество». Он начался в Москве 12 декабря и продлится до 11 января включительно. 

Манежная площадь украшена множеством новогодних игрушек и символов. Каждый элемент здесь создан для того, чтобы перенести вас в беззаботное детство, где главными были предвкушение подарка и вера в волшебство. Атмосфера тут наполнена смехом, приятной музыкой и всеобщим ощущением праздника.


Можно неспешно погулять и выпить ароматные горячие напитки. Также гости могут встретиться с символом наступающего 2026 года — красной лошадью. Считается, что это принесет удачу, процветание, успех и энергию на весь следующий год. 


Кроме того, на фестивале работает рождественская почта. Там можно отправить открытку с новогодним пожеланием, а написать ее можно по старинке: пером и чернилами. Открытки передадут в московскую резиденцию Деда Мороза с уникальным штемпелем фестиваля. 


Что еще предлагают гостям фестиваля «Путешествие в Рождество»? Узнать обо всем можно на официальном сайте проекта. 

