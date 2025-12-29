«15 километров до города Запорожье и 20 — до Сум»: глава Минобороны России Белоусов заявил, что ВС РФ продвигаются с опережением планов

Вооруженные силы РФ находятся в 15 километрах от города Запорожье и в 20 километрах — от Сум, рассказали президенту России Владимиру Путину командующие группировками «Днепр» и «Север». Полоса безопасности в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту.





Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что ВС РФ ведут действия с опережением планов.





Начальник Генерального штаба Министерства обороны РФ Валерий Герасимов рассказал, что за год под контроль ВС РФ перешли 334 населенных пункта, 32 из которых — в декабре. В этом месяце темпы наступления стали самыми быстрыми, добавил он.





По словам начальника Генштаба, ВСУ больше не проводят наступательные операции, а только пытаются замедлить продвижение российских войск.





Путин в ходе совещания обратился к военным, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Президент назвал их примером служения Родине, поблагодарил за службу и поздравил с наступающим Новым годом.