В Минфине РФ раскрыли, сколько денег перечислили людям, потерявшим жилье из-за аферистов

По подсчетам издания, в среднем по каждому вступившему в силу решению суда из казны перечислили 1,8 миллиона рублей.





Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Владимир Самокиш рассказывал Daily Storm, что Минфин возмещает деньги за ошибки госслужб и схемы с фальшивыми бумагами.





О том, как это выглядит на практике, вспоминала юрист Елена Кульпина. «Очень много вообще разных историй, когда, например, человека выписывают из квартиры по соцнайму. Без его ведома приватизируют жилье и потом продают», — отметила Кульпина.





При этом пострадавшие от «схемы Долиной» рассчитывать на подобную компенсацию не смогут. Ключевым основанием для мер поддержки служит наличие поддельных документов или переход права от продавца-злоумышленника к добросовестному приобретателю.





В истории вокруг квартиры Ларисы Долиной такой цепочки не было, подчеркивали эксперты. Сделку о продаже певица и Полина Лурье заключили напрямую. О планах аферистов покупатель ничего не знал. Значит, формально нет основания для компенсации из федерального бюджета, заметили эксперты.