В Минфине РФ раскрыли, сколько денег перечислили людям, потерявшим жилье из-за аферистов
В среднем за 11 лет пострадавшим выплатили по 1,8 миллиона рублей Фото: Global Look Press / Константин Кокошкин
В Минфине РФ раскрыли, сколько денег перечислили людям, потерявшим жилье из-за аферистов

В среднем за 11 лет пострадавшим выплатили по 1,8 миллиона рублей

Фото: Global Look Press / Константин Кокошкин

В Минфине РФ сообщили, какие суммы государство выплатило людям, потерявшим жилье из‑за мошеннических сделок. Речь о случаях, когда аферисты незаконно переоформляют недвижимость и затем перепродают собственность по цепочке. После вскрытия обмана суды нередко возвращают недвижимость первоначальному владельцу, а покупатель остается без жилья и денег.


По закону «добросовестный» приобретатель может взыскать деньги с государства. Норма распространяется на те ситуации, когда человек не знал о схеме мошенников, а преступники не смогли возместить ущерб. 

Как заявили Daily Storm в Минфине, с 2015-го по 2025 год специалисты исполнили 247 исполнительных листов по компенсациям. Общая сумма составила 446 миллионов рублей. 

По подсчетам издания, в среднем по каждому вступившему в силу решению суда из казны перечислили 1,8 миллиона рублей.


Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Владимир Самокиш рассказывал Daily Storm, что Минфин возмещает деньги за ошибки госслужб и схемы с фальшивыми бумагами. 


О том, как это выглядит на практике, вспоминала юрист Елена Кульпина. «Очень много вообще разных историй, когда, например, человека выписывают из квартиры по соцнайму. Без его ведома приватизируют жилье и потом продают», — отметила Кульпина.


При этом пострадавшие от «схемы Долиной» рассчитывать на подобную компенсацию не смогут. Ключевым основанием для мер поддержки служит наличие поддельных документов или переход права от продавца-злоумышленника к добросовестному приобретателю. 


В истории вокруг квартиры Ларисы Долиной такой цепочки не было, подчеркивали эксперты. Сделку о продаже певица и Полина Лурье заключили напрямую. О планах аферистов покупатель ничего не знал. Значит, формально нет основания для компенсации из федерального бюджета, заметили эксперты.

