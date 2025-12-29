В Минфине РФ раскрыли, сколько денег перечислили людям, потерявшим жилье из-за аферистов

В Минфине РФ сообщили, какие суммы государство выплатило людям, потерявшим жилье из‑за мошеннических сделок. Речь о случаях, когда аферисты незаконно переоформляют недвижимость и затем перепродают собственность по цепочке. После вскрытия обмана суды нередко возвращают недвижимость первоначальному владельцу, а покупатель остается без жилья и денег.
По закону «добросовестный» приобретатель может взыскать деньги с государства. Норма распространяется на те ситуации, когда человек не знал о схеме мошенников, а преступники не смогли возместить ущерб.
Как заявили Daily Storm в Минфине, с 2015-го по 2025 год специалисты исполнили 247 исполнительных листов по компенсациям. Общая сумма составила 446 миллионов рублей.
По подсчетам издания, в среднем по каждому вступившему в силу решению суда из казны перечислили 1,8 миллиона рублей.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Владимир Самокиш рассказывал Daily Storm, что Минфин возмещает деньги за ошибки госслужб и схемы с фальшивыми бумагами.
О том, как это выглядит на практике, вспоминала юрист Елена Кульпина. «Очень много вообще разных историй, когда, например, человека выписывают из квартиры по соцнайму. Без его ведома приватизируют жилье и потом продают», — отметила Кульпина.
При этом пострадавшие от «схемы Долиной» рассчитывать на подобную компенсацию не смогут. Ключевым основанием для мер поддержки служит наличие поддельных документов или переход права от продавца-злоумышленника к добросовестному приобретателю.
В истории вокруг квартиры Ларисы Долиной такой цепочки не было, подчеркивали эксперты. Сделку о продаже певица и Полина Лурье заключили напрямую. О планах аферистов покупатель ничего не знал. Значит, формально нет основания для компенсации из федерального бюджета, заметили эксперты.