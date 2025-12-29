Новости
Суд прекратил дело против Роскомнадзора и Минцифры  о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp*. Истец, активист Константин Ларионов, не доказал, что имеет право подать иск в защиту владельцев этих платформ, решил Таганский суд Москвы. 


Ларионов представлял интересы еще более 100 соистцов. О подаче жалобы против Роскомнадзора и Минцифры стало известно на прошлой неделе. 


По мнению авторов иска, ведомства нарушают их конституционные права, ограничивая звонки в мессенджерах. Также, по их мнению, введенные меры не являются обоснованными.


Регулятор ограничивает звонки в мессенджерах с августа. В РКН заявляют, что это связано с борьбой с мошенниками.


* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

