Надежда Бабкина поздравила бойцов СВО и раскрыла «формулу успеха» на 2026 год
Певица назвала военных честью и гордостью страны
Надежда Бабкина поздравила бойцов СВО и раскрыла «формулу успеха» на 2026 год

Певица назвала военных честью и гордостью страны

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина раскрыла «формулу успеха» на следующий год, поздравляя бойцов СВО с предстоящим праздником. Певица присоединилась к акции «С наступающим наступающих!». 


«Я абсолютно убеждена, что мы достигнем все вместе того, к чему стремимся. Вы честь, гордость, герои нашей страны. Вместе мы удивительная сила. Народ яркой, многонациональной, многообразной страны России очень сильный», — заявила она. 


Бабкина выразила уверенность, что 2026 год будет намного успешнее, но, по ее словам, весь успех зависит от военнослужащих. 


«Мы в этой ситуации представляем собой тыл и будем делать все, для того чтобы мы все вместе объединились. С любовью к вам вся наша страна, с любовью к вам мы, люди, которые в ней живут. С наступающим наступающих!» — заключила артистка. 


В канун Нового года в Москве проводится акция «С наступающим наступающих!» на портале mos.ru. Жители столицы записывают для бойцов видеооткрытки, выражают слова благодарности и поддержки. 

