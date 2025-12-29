Зеленский попросил у Трампа 50 лет гарантий безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предложил президенту США Дональду Трампу предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет.





По словам Зеленского, он сообщил, что конфликт на Украине длится «уже почти 15 лет, поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее».





«И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И тогда это будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать», — сказал он журналистам.





