«Путешествие в Рождество»: сказочный городок на Манежной площади

На площадке на Манежной площади рассказывают о возрождении искусства ватной игрушки, символа русского Нового года начала XX века. Все пространство ярмарки превращается в сказочный городок, где можно встретить разных персонажей, выполненных в стилистике ватных игрушек.





Это настоящие произведения искусства. Техника изготовления таких игрушек уходит корнями в глубину веков. Мастера используют минимум материалов, и максимум своего таланта, чтобы каждая игрушка стала уникальной. В отличие от изделий из стекла ватные игрушки не разобьются и более безопасны.





Задача фестиваля — перенести гостей в Москву конца XIX — начала XX века, на шумную, пахнущую сбитнем и еловыми ветками ярмарку, где главными героями становятся те самые, бережно созданные вручную, ватные игрушки. Уютная, милая и домашняя, она напоминает нам о детстве, семейном празднике и зимней сказке.





Что еще предлагали гостям фестиваля «Путешествие в Рождество»? Узнать можно на официальном сайте проекта.