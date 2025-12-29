Песков заявил, что сейчас не идет речи о телефонном разговоре Путина и Зеленского

Новости
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока не идет речи о разговоре президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. О возможности беседы политиков ранее сообщал Fox News.


Пресс-секретарь российского президента также согласился с оценкой американского лидера Дональда Трампа насчет того, что мир ближе и переговоры находятся на финальной стадии. 


Кремль также в ближайшее время сообщит о новом разговоре Путина и Трампа, сказал Песков.

28 декабря Трамп сообщил о состоявшемся «хорошем и очень продуктивном» телефонном разговоре с Путиным. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social. По его словам, беседа прошла перед запланированной встречей с Зеленским. 

