Песков заявил, что сейчас не идет речи о телефонном разговоре Путина и Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока не идет речи о разговоре президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. О возможности беседы политиков ранее сообщал Fox News.





Пресс-секретарь российского президента также согласился с оценкой американского лидера Дональда Трампа насчет того, что мир ближе и переговоры находятся на финальной стадии.





Кремль также в ближайшее время сообщит о новом разговоре Путина и Трампа, сказал Песков.