Залужный может покинуть пост посла Украины в Британии

Валерий Залужный может покинуть пост посла Украины в Великобритании и вернуться на родину. Отставка с дипломатической должности может произойти в начале января, сообщает Radio NV со ссылкой на источники.





Отмечается, что бывший главком ВСУ заявил президенту страны Владимиру Зеленскому о желании уйти в отставку несколько недель назад, когда находился в Киеве.





«Он и президент обсуждали различные должности для Залужного, от премьера до главы офиса президента, но на тот момент он (Залужный) не проявлял интереса», — утверждают собеседники.





По неофициальным данным, какое-то время Залужный даже задумывался о должности посла Украины в США или снова главкома ВСУ, но сейчас никаких решений на этот счет нет. Речь о смене посла в США сейчас не идет, указывают источники.





Залужного отправили в отставку с одного из высших военных постов в феврале 2024 года. В мае того же года генерала назначили послом в Великобритании. Украинские СМИ называют Залужного главным конкурентом Зеленского на президентских выборах, если офицер выставит свою кандидатуру.