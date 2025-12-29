Новости
Залужный может покинуть пост посла Украины в Британии
Утверждается, что он намерен вернуться на родину undefined
Валерий Залужный может покинуть пост посла Украины в Великобритании и вернуться на родину. Отставка с дипломатической должности может произойти в начале января, сообщает Radio NV со ссылкой на источники. 


Отмечается, что бывший главком ВСУ заявил президенту страны Владимиру Зеленскому о желании уйти в отставку несколько недель назад, когда находился в Киеве. 


«Он и президент обсуждали различные должности для Залужного, от премьера до главы офиса президента, но на тот момент он (Залужный) не проявлял интереса», — утверждают собеседники. 


По неофициальным данным, какое-то время Залужный даже задумывался о должности посла Украины в США или снова главкома ВСУ, но сейчас никаких решений на этот счет нет. Речь о смене посла в США сейчас не идет, указывают источники. 


Залужного отправили в отставку с одного из высших военных постов в феврале 2024 года. В мае того же года генерала назначили послом в Великобритании. Украинские СМИ называют Залужного главным конкурентом Зеленского на президентских выборах, если офицер выставит свою кандидатуру. 

