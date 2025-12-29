Задержан министр ЖКХ Красноярского края, его подозревают в превышении полномочий

Министр строительства и ЖКХ Красноярского края Михаил Заскалько задержан за превышение полномочий, что привело к убыткам краевого бюджета на 25 миллионов рублей, чиновник нарушил права детей-сирот при строительстве аварийного жилого дома, сообщает Следственный комитет.





По данным ведомства, в рамках госконтракта в 2022 году в Нижнеингашском районе был построен 20-квартирный жилой дом для детей-сирот. Однако, находясь на посту, министр, зная о том, что дом признан аварийным, не предпринял необходимых мер для расторжения контракта и возврата аванса в размере более 23 миллионов рублей, выплаченного подрядной организации.





Также подозреваемый отдал незаконные указания своему заместителю и директору коммерческой компании о строительстве нового дома для сирот и разработке проектно-сметной документации стоимостью около двух миллионов рублей. Построенный дом не удалось ввести в эксплуатацию из-за его несоответствия проектным требованиям.





Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.





