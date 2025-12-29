Трамп заявил, что Россия готова помочь с восстановлением Украины

Россия готова помочь с восстановлением Украины, заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, РФ «хочет видеть Украину успешной».





«Президент Путин был очень щедр в том, что касается достижения Украиной успеха, в том числе за счет [поставок] энергии, электричества, других вещей по очень низким ценам», — сказал глава Белого дома.





По словам Трампа, Вашингтон и Киев достигли согласия по 95% вопросов насчет сделки. Зеленский уточнил, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%, а гарантии безопасности от США — на 100%. США, Европа и Украина «почти договорились по гарантиям безопасности». Трамп заявил, что большую часть гарантий безопасности предоставит Европа.





Украинский президент сказал, что в стране может не пройти референдум по территориальным вопросам. Альтернатива — голосование Верховной рады по поводу земель, которых добивается Россия. Вопрос о территориях пока не решен на переговорах, заявил Трамп.





Главы государств также назвали составы рабочих групп по урегулированию конфликта: в американскую войдут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Марко Рубио, Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, в украинскую — Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.