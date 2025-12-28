Новости
Новости 18+
St
Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским
18+
Политик назвал этот разговор хорошим и продуктивным undefined
Новости

Трамп созвонился с Путиным перед встречей с Зеленским

Политик назвал этот разговор хорошим и продуктивным

Президент США Дональд Трамп сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.


«Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России», — написал Трамп. 


По его словам, беседа прошла перед запланированной встречей с Владимиром Зеленским, которая должна состояться 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Встреча с украинским лидером, как уточнил Трамп, пройдет в главном обеденном зале в присутствии прессы.


Факт состоявшейся телефонной беседы подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ответив агентству ТАСС: «Да, могу подтвердить».


Этот разговор стал первым контактом лидеров двух стран с 16 октября и девятым по счету с начала текущего года.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#владимир зеленский #владимир путин #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...