Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина завоевала золотую медаль на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который завершился в Дохе (Катар). Об этом сообщили в Федерации шахмат России.





Титул был разыгран в напряженной борьбе по дополнительным показателям и тай-брейку. В основном турнире, где партии игрались с контролем времени 15 минут + 10 секунд за ход, Горячкина и китаянка Чжу Цзиньэр набрали по 8,5 очка после 11 туров. Такой же результат показала действующая чемпионка, индианка Хампи Конеру. По дополнительным показателям в борьбу за первое место вышли Горячкина и Чжу Цзиньэр. В решающем мини-матче с контролем 3 минуты + 2 секунды россиянка одержала победу со счетом 1,5 : 0,5.





Спортсменке 27 лет. Она завоевала Кубок мира по шахматам 2023 года. В 2019 году она выиграла турнир претенденток и играла матч за звание чемпионки мира в классических шахматах, где уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь.





Следующим крупным событием в Дохе станет чемпионат мира по блицу, который пройдет 29-30 декабря.