Лукашенко сбили с ног на льду во время хоккейного матча, он ударился головой

Белорусского лидера Александра Лукашенко сбили с ног на льду во время хоккейного матча. Видео с моментом падения политика распространилось в Сети.





На кадрах видно, как игрок команды президента Ярослав Чуприс, который ранее выступал за белорусскую сборную по хоккею, случайно задел Лукашенко, когда политик катился спиной. В результате президент упал и ударился головой об лед. Чуприс сразу помог ему подняться.





Встреча прошла на «Олимпик-Арене» в Минске. Команда президента страны играла с командой из Брестской области. Встреча завершилась вничью — 5 : 5. В составе команды Лукашенко выделились несколько человек, в том числе сын политика Николай Лукашенко, который забил за секунду до финального свистка. Лучшим игроком матча был признан именно он.





71-летний Александр Лукашенко увлекается хоккеем на любительском уровне. В декабре 2021 года он участвовал в товарищеском матче, где сыграл в одной команде с президентом России Владимиром Путиным. В игре также участвовали известные российские хоккеисты, такие как Павел Буре, Илья Ковальчук и Вячеслав Фетисов. Команда президентов одержала победу со счетом 18:7. Путин забил семь шайб, Лукашенко — две, а его сын Николай — четыре.