«Путешествие в Рождество»: Новогодняя сказка на Площади Революции в Москве

Фестиваль проходит с 12 декабря по 11 января

Одна из центральных праздничных площадок развернулась на Площади Революции в Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». С 12 декабря по 11 января гостей ждут ледовые представления, украшенные карусели, традиционные угощения и возможность поучаствовать в благотворительной акции.

Посетители могут насладиться выступлениями фигуристов, прокатиться на аттракционах, попробовать праздничную выпечку и горячие блюда, включая шашлык и сербскую питу. Для семей с детьми организованы снежные развлечения и фотозоны.


«Мы приехали из Минска погулять по красочной Москве. Все восхитительно, замечательно. Очень ярко, красочно. Очень по-новогоднему. Всем советую побывать здесь. Еще здесь будет очень нарядно. И здорово», — рассказала одна из гостей фестиваля.


Особенностью площадки стала «фабрика подарков» от движения «Мосволонтер», где любой желающий может оставить новогодние подарки для военнослужащих СВО, детей и приютов животных. Как отмечают гости, атмосфера на площади по-настоящему новогодняя, яркая и душевная.


Подробнее можно узнать на сайте фестиваля.

