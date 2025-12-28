«Путешествие в Рождество»: Новогодняя сказка на Площади Революции в Москве

Посетители могут насладиться выступлениями фигуристов, прокатиться на аттракционах, попробовать праздничную выпечку и горячие блюда, включая шашлык и сербскую питу. Для семей с детьми организованы снежные развлечения и фотозоны.





«Мы приехали из Минска погулять по красочной Москве. Все восхитительно, замечательно. Очень ярко, красочно. Очень по-новогоднему. Всем советую побывать здесь. Еще здесь будет очень нарядно. И здорово», — рассказала одна из гостей фестиваля.





Особенностью площадки стала «фабрика подарков» от движения «Мосволонтер», где любой желающий может оставить новогодние подарки для военнослужащих СВО, детей и приютов животных. Как отмечают гости, атмосфера на площади по-настоящему новогодняя, яркая и душевная.





Подробнее можно узнать на сайте фестиваля.