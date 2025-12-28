Владимир Путин подписал ряд новых законов

Президент России Владимир Путин подписал пакет новых законов, затрагивающих различные сферы. Документы опубликованы на официальном портале опубликования нормативно-правовых актов.





Среди нововведений — закон, учитывающий службу добровольцев в зоне СВО при расчете пенсии. Теперь в общий стаж для назначения пенсий сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии и ФССП включаются периоды их участия в добровольческих формированиях. Для получения права на пенсию таким сотрудникам необходимо иметь выслугу 20 лет и более, включая время, проведенное на службе в добровольческих отрядах.





Также был принят закон, разрешающий управляющим компаниям взаимодействовать с жильцами через мессенджер MAX. Другие нововведения продлевают до 2028 года срок исполнения программ по переселению граждан из аварийного жилья, а также сроки переходного периода для хранения гражданского оружия. Отдельные документы предусматривают дополнительную поддержку резидентов свободной экономической зоны в новых субъектах РФ и продление процесса интеграции этих регионов в российскую образовательную систему.





Кроме того, президент подписал закон, согласно которому предлагается отказаться от ежегодного декларирования доходов государственных служащих в пользу постоянного антикоррупционного мониторинга. Декларации будут требоваться только в случае возникновения особых обстоятельств.





Нововведения начнут действовать с 1 января 2026 года.