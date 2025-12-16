Депутаты приняли закон о переводе домовых чатов в национальный мессенджер MAX

Депутаты Государственной думы приняли закон, который вводит новые правила взаимодействия между жильцами многоквартирных домов и управляющими компаниями. Согласно документу, общение должно вестись через домовые чаты в отечественном мессенджере MAX.





Кроме того, закон наделяет членов совета многоквартирных домов правом подписывать акты выполненных работ по содержанию общего имущества. Порядок подписания и регламент такого взаимодействия будет устанавливать Министерство строительства. Также закон заменяет квалификационный экзамен для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации.





Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин сообщил, что до конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России необходимо будет создать домовые чаты в мессенджере MAX. По словам чиновника, мера затронет порядка миллиона многоквартирных домов по всей стране.





MAX — продукт компании VK. С 1 сентября мессенджер обязателен для предустановки на всех электронных устройствах, которые продаются в России.