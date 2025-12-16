С миграционного учета за отсутствие геоданных в «Амине» сняты 139 тысяч человек

Более 139 тысяч человек были сняты с миграционного учета из-за отсутствия геоданных в приложении «Амина». Об этом сообщили на брифинге «Специальное мобильное приложение «Амина» — элемент цифровой реформы миграционного контроля» в Главном управлении МВД России по Москве.





«После установки приложение будет передавать сведения о геолокации в МВД России. Если в течение трех дней данные не будут поступать, иностранному гражданину придет уведомление с напоминанием о необходимости подтвердить адрес местонахождения или проинформировать территориальное подразделение МВД России о его изменении. Для этого посещать органы внутренних дел или ММЦ не потребуется. В случае отсутствия данных о геолокации абонентского устройства в течение более трех рабочих дней с момента последнего мониторинга иностранный гражданин будет снят с учета. Данное нарушение повлечет за собой внесение гражданина в Реестр контролируемых лиц. Так, с момента начала эксперимента снято с миграционного учета за отсутствие геоданных 139 тысяч 236 человек», — передает Агентство городских новостей «Москва».





С 1 сентября в Москве и Подмосковье стартовал пилотный проект по регистрации иностранных граждан, призванный заменить текущую систему. Теперь граждане некоторых стран, приезжающие в столицу и область, должны установить специальное мобильное приложение под названием «Амина». Это нововведение направлено на упрощение различных форм учета. Благодаря «Амине» контролирующие органы смогут оперативно получать данные о местоположении трудовых мигрантов в Московском регионе, что поможет усилить меры безопасности и предотвратить правонарушения со стороны недобросовестных гостей столицы.





Для граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдавии и Украины, прибывающих в Москву и Московскую область для трудовой деятельности, обязательно требуется установка мобильного приложения «Амина». В многофункциональном миграционном центре «Сахарово» для иностранцев предусмотрена помощь в установке приложения и одновременной регистрации.





После этого приезжие смогут дистанционно сообщать органам внутренних дел о своем месте проживания (месте, где они обычно спят и отдыхают) и его изменении через интерфейс приложения. Установка «Амины» также возможна без посещения ММЦ «Сахарово» или подразделений МВД России. Для входа в приложение необходима действующая карта иностранного гражданина.