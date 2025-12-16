В московском кинокластере завершились съемки масштабного фэнтези-проекта «Тайный город»

Завершились съемки сериала «Тайный город». Финальный съемочный день ознаменовал окончание одного из самых масштабных фэнтези-проектов последних лет. Значительная часть съемок проходила в Московском кинокластере и в реальных городских локациях столицы.





В этом сериале Москва превратилась в полноценный элемент повествования. Съемочные группы работали в различных уголках города: от парка «Зарядье» и Речного вокзала до деловых кварталов и оживленных улиц. Параллельно часть сцен была снята на территории кинозавода и в кинопарке «Москино». Все городские съемки проводились при содействии московской кинокомиссии.





В павильонах киностудии «Москино» был создан масштабный вымышленный мир для сериала «Тайный город». Интерьеры домов магических кланов Навь и Ведь представляют собой сложные многоуровневые пространства, включающие залы и переходы, специально разработанные для фантастических сцен. Общая площадь декораций составляет около четырех тысяч квадратных метров.





В кинопарке «Москино» была создана новая натурная локация под названием «Современная Москва». Здесь впервые были опробованы сложные экшен-сцены. Настоящий подземный переход позволил снимать погони и перестрелки, максимально приближенные к реальным городским условиям. Масштабные съемки подчеркивались использованием пиротехники и динамикой сцен, где за одну смену применялись тысячи холостых патронов. Съемочная группа также работала в гостинице кинопарка и на площадках «Витебский вокзал» и «Натурный хромакей».





«Весомую часть сцен мы сняли в Московском кинокластере. Почти половина была создана на кинозаводе «Москино» в декорациях магических домов, было много масштабных и знаковых эпизодов с большим количеством артистов, экшен-сцен. Отмечу, что павильоны весьма комфортные — просторные, есть вся необходимая инфраструктура для качественного кинопроизводства, созданы все условия для плодотворной работы», — цитирует RG режиссера сериала Андрея Туманова.





В основе сценария лежит серия произведений Вадима Панова, которая с начала 2000-х годов создала уникальную фэнтези-мифологию Москвы. Действие сериала разворачивается в альтернативной реальности столицы, где наряду с повседневной жизнью существует тайное общество магических кланов, ведущих борьбу за власть. В центре сюжета — молодой москвич Артем, который случайно получает артефакт, открывающий доступ в этот скрытый мир. Этот артефакт делает его ключевой фигурой в древнем противостоянии.





Компания «Медиаслово» совместно с ТНТ и «Москино» разрабатывает этот проект. Создатели подчеркивают, что фильм не будет повторять предыдущие версии, а сосредоточится на масштабности, зрелищности и современном визуальном стиле. Премьера «Тайного города» запланирована на 2026 год.