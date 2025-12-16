Мигрантов привлекают к ответственности за ложные сведения в «Амине»

С момента запуска пилотного проекта по учету мигрантов с помощью приложения «Амина» 1 сентября 2025 года 440 иностранцев, предоставивших ложные данные, были привлечены к административной ответственности. Об этом на брифинге сообщили представители Главного управления МВД России по Москве.





«Сотрудники полиции регулярно проводят точечные проверки на улицах столицы, используя информацию из приложения. Если есть подозрения или сигналы о возможных правонарушениях, полицейские быстро получают нужные данные и оперативно выезжают на место. Это значительно ускоряет поиск и задержание нарушителей», — передает АГН «Москва».





Сотрудники управления по вопросам миграции осуществляют контроль за привлечением к административной ответственности иностранных участников эксперимента. Эти граждане были сняты с учета по месту пребывания и находятся в Москве с нарушением миграционного режима. Для этого используются системы видеоаналитики.





Управления внутренних дел по административным округам проводят работу по проверке адресов, где иностранные граждане регистрируются для пребывания, а также по контролю за их местами сна и отдыха. Цель этих мероприятий — выявление и привлечение к административной ответственности тех, кто предоставил ложные сведения при регистрации через приложение.





С 1 сентября в Москве и Подмосковье стартовал пилотный проект по регистрации иностранных граждан, призванный заменить текущую систему. Теперь граждане некоторых стран, приезжающие в столицу и область, должны установить специальное мобильное приложение под названием «Амина». Это нововведение направлено на упрощение различных форм учета. Благодаря «Амине», контролирующие органы смогут оперативно получать данные о местоположении трудовых мигрантов в Московском регионе, что поможет усилить меры безопасности и предотвратить правонарушения со стороны недобросовестных гостей столицы.





Для граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины, прибывающих в Москву и Московскую область для трудовой деятельности, обязательно требуется установка мобильного приложения «Амина». В многофункциональном миграционном центре «Сахарово» для новых иностранцев предусмотрена помощь в установке приложения и одновременной регистрации.





После этого приезжие смогут дистанционно сообщать органам внутренних дел о своем месте жительства (месте, где они обычно спят и отдыхают) и его изменении через интерфейс приложения. Установка «Амины» также возможна без посещения ММЦ «Сахарово» или подразделений МВД России. Для входа в приложение необходима действующая карта иностранного гражданина.