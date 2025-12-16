Специальный проект «Согрей Москву» опубликовали на портале «Узнай Москву»

На сайте «Узнай Москву» запущен проект «Согрей Москву», позволяющий каждому выразить свою любовь к столице. На интерактивной карте можно оставить виртуальное сердечко и добрые слова в тех местах города, которые особенно дороги.





«Специальный проект «Согрей Москву» дает возможность опубликовать добрые пожелания друзьям, родным и самому городу. Участвуя в проекте, пользователи могут поделиться своим любимым местом в столице и узнать, какие площадки выбрали другие участники. Кроме того, поставив на карте сердечко, можно узнать больше о культурных достопримечательностях, которые находятся неподалеку от выбранной точки», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города столицы.





Чтобы оставить пожелание на интерактивной карте, пользователь должен зайти на страницу спецпроекта на портале «Узнай Москву», выбрать понравившееся место в столице и нажать на него. Затем на экране появится возможность создать новогоднюю открытку с пожеланием. Ее можно отправить как близким, так и всем жителям города. Для этого нужно выбрать изображение и текст поздравления из предложенных вариантов, которые связаны с Москвой, ее обитателями и любимыми персонажами. После нажатия на кнопку «Опубликовать» маскот проекта «Зима в Москве» — собачка породы корги — установит сердечко на карте, и пользователь сможет поделиться своим посланием и открыткой в социальных сетях.





Участники проекта смогут лучше познакомиться с Москвой, сообщается на mos.ru. При установке сердечка на карте они увидят, какие культурные объекты находятся рядом. Для получения дополнительной информации об объекте достаточно нажать на его название или изображение, и откроется страница выбранной достопримечательности на портале «Узнай Москву».





Спецпроект «Согрей Москву», реализуемый совместно с программой «Зима в Москве», направлен на укрепление общественных и семейных связей, формирование атмосферы единства и взаимопомощи, а также на поддержку тех, кто защищает Родину. Разнообразные мероприятия, включающие культурные, образовательные и спортивные активности, объединяют жителей и гостей столицы всех возрастов и интересов, создавая возможности для творческого роста, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции, ветеранов и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.





«Узнай Москву» — это проект, разработанный совместно московскими департаментами информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. На сайте и в мобильном приложении представлены более 307 пеших маршрутов по различным районам столицы. Интерактивный гид включает в себя фотографии и описания более 2,4 тысячи зданий, 703 памятников, 408 музеев, 516 исторически значимых мест и 334 выдающихся личностей, чья жизнь была тесно связана с городом.





Формирование, развитие и использование инфраструктуры электронного правительства, включая предоставление массовых социально значимых и иных услуг в цифровом формате, соответствуют целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».