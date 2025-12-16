Сервис «Моспитомец» помог десяткам кошек и собак обрести новый дом

Москвичи ежедневно просматривают более тысячи анкет с фотографиями и описаниями собак и кошек, чтобы найти будущих питомцев на сервисе «Моспитомец». Система фильтров и специальный тест помогают быстро найти подходящие варианты.





Удобная форма обратной связи облегчает планирование визита в приют, а рекомендации зоопсихологов и ветеринаров рассказывают, как правильно ухаживать за питомцем, кормить его и наладить контакт.





«В нашем приюте содержится порядка 250 кошек и более 300 собак. Животные в основном попадают с уличного отлова, после смерти своих владельцев, иногда их подбрасывают. Мы их стерилизуем, вакцинируем, чипируем, при необходимости лечим и отдаем в хорошие руки. Люди узнают о нас от волонтеров, на выставках-пристройствах, по «сарафанному радио», а в последнее время — благодаря сервису «Моспитомец». Присмотрев понравившееся животное, будущему владельцу нужно оставить свои контакты, записаться на первое знакомство, затем заполнить анкету, подписать договор — и можно забрать пушистика домой», — рассказала сотрудница приюта «Зоорассвет» Алина Блохина.





По народным поверьям, трехцветные коты и кошки являются символами удачи и приносят счастье своим владельцам. Яна Овчинникова, следуя этой традиции, выбрала своего пушистого друга, просматривая анкеты на сайте «Моспитомец». Ее внимание сразу привлекла Мальвина.





«На рабочую почту пришла рассылка с рекламой «Моспитомца», а я давно хотела кошечку. Взгляд упал на Мальвину — она очень красивая, к тому же понравилось описание. Я оставила заявку, мне быстро перезвонили, и вскоре мы с мужем поехали в приют «Зоорассвет» — познакомиться. Кошка сразу отнеслась к нам с доверием, разрешила себя погладить, и в следующий раз мы приехали за ней уже с переноской», — рассказывает Яна.





Кошка, которую назвали Малина, быстро адаптировалась в новом доме и вскоре стала считать себя его полноправной хозяйкой.





Семья Лилии Воронцовой тоже обрела свое трехцветное пушистое счастье. В метро девушка заметила рекламу сервиса «Моспитомец» и заинтересовалась. Вернувшись домой, она решила изучить ресурс внимательнее и увидела серо-коричневую кошку по кличке Сия с белыми пятнами.





«Вообще мы кошку брать не собирались, у нас уже была одна — Маша. Но Сия очень понравилась, тем более она выглядела несчастнее других животных из-за бельма на глазу. К тому же приют оказался недалеко от нашего дома — и я поехала в гости. Кошке я сразу понравилась: она подошла и начала мурчать. Через пару дней я ее забрала, как раз у мужа был день рождения, так что Сия (мы назвали ее Лея) стала незабываемым подарком», — смеется Лилия.





Сотрудники приюта сообщили, что Сия-Лея и ее мама были пойманы еще котятами. За короткий срок жизни в заботливой семье воспоминания о бездомном прошлом полностью исчезли: кошка привыкла к новому дому, привязалась к хозяевам, подружилась с Машей и даже иногда пытается стащить еду со стола.





Рыжий котенок Джинджер оказался в приюте «Зоорассвет». Вместе с ним в приют попали его братик и сестричка, которых быстро пристроили в добрые руки. Джинджера забрали последним. Иван Мануйлов, житель Москвы, нашел кота на сервисе «Моспитомец».





«Я живу один, работаю на удаленке, поэтому хотелось завести животное, чтобы одному не скучать. Решил не покупать, а взять из приюта — и тут на корпоративную почту пришла рассылка с «Моспитомцем». Перешел по ней, задал параметры — нравятся именно рыжие коты, и нашел Джинджера. Договорились о встрече, я на всякий случай взял переноску, и оказалось — не зря. Кота мне отдали в тот же день», — рассказывает Иван.





Переместившись в новый дом, Джинджер, как положено, укрылся в углу. Однако уже на следующий день он освоился и стал подходить к хозяину, чтобы тот его погладил, и довольно мурлыкать. По словам Ивана, любимым занятием питомца стало наблюдение за птицами.