Новости
Новости 18+
St
Москвичи все чаще изучают свой город как туристы
18+
По данным Мостуризма, в 2024 году жители столицы в три раза чаще посещали городские мероприятия undefined
Новости

Москвичи все чаще изучают свой город как туристы

По данным Мостуризма, в 2024 году жители столицы в три раза чаще посещали городские мероприятия

Главными туристами Москвы становятся сами москвичи, которые активно изучают свой город. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил председатель комитета по туризму Москвы (Мостуризм) Евгений Козлов.


По его словам, доля горожан в обороте сферы отдыха и развлечений столицы достигает 59%. До 15% загрузки гостиниц в зависимости от сезона обеспечивается именно жителями Москвы, а 14% москвичей пользуются услугами экскурсоводов и аудиогидов. В 2024 году они в три раза чаще посещали городские мероприятия, чем в предыдущем году.


Согласно опросам, 93% посетителей проекта «Лето в Москве» заявили, что насыщенная афиша мотивирует их больше времени проводить на улицах города. Столица развивается как всесезонный курорт, предлагая зимой катки и лыжные трассы, а летом — бассейны, что повышает ее привлекательность как для жителей, так и для гостей.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #туризм #экскурсия
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...