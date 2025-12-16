Москвичи все чаще изучают свой город как туристы

Главными туристами Москвы становятся сами москвичи, которые активно изучают свой город. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил председатель комитета по туризму Москвы (Мостуризм) Евгений Козлов.





По его словам, доля горожан в обороте сферы отдыха и развлечений столицы достигает 59%. До 15% загрузки гостиниц в зависимости от сезона обеспечивается именно жителями Москвы, а 14% москвичей пользуются услугами экскурсоводов и аудиогидов. В 2024 году они в три раза чаще посещали городские мероприятия, чем в предыдущем году.





Согласно опросам, 93% посетителей проекта «Лето в Москве» заявили, что насыщенная афиша мотивирует их больше времени проводить на улицах города. Столица развивается как всесезонный курорт, предлагая зимой катки и лыжные трассы, а летом — бассейны, что повышает ее привлекательность как для жителей, так и для гостей.