Суд приговорил уфимских марксистов к срокам до 22 лет за подготовку вооруженного захвата власти

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор пятерым участникам марксистского кружка из Уфы. Подсудимые получили сроки от 16 до 22 лет по обвинению в создании террористического общества и подготовке насильственного захвата власти.





Согласно версии следствия, группа, изучавшая труды Маркса, Энгельса и Ленина, с 2019 года готовила вооруженную революцию, планируя нападения на здания СКР и воинскую часть для захвата оружия. В ее арсенале, по данным силовиков, были страйкбольное и охолощенное оружие, имитационные гранаты и рации.





Перед судом предстали бывший депутат Курултая Башкортостана от КПРФ Дмитрий Чувилин, его помощник Ринат Буркеев, пенсионер Юрий Ефимов, врач-отоларинголог Алексей Дмитриев и бывший силовик Павел Матисов (все внесены в список экстремистов и террористов). Матисов и Буркеев ранее добровольно участвовали в боевых действиях в Донбассе.





Организатором был признан Матисов, получивший 22 года колонии. Остальные участники осуждены на сроки от 16 до 20 лет. Подсудимые называли дело сфабрикованным, передает «Коммерсантъ».