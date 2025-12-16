Верховный суд оставил квартиру Лурье, иск о выселении Долиной рассмотрят отдельно

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России вынесла окончательное решение по имущественному спору о квартире Ларисы Долиной в районе Хамовники. Об этом сообщается в Telegram-канале судебной инстанции.





Суд отменил все ранее принятые по делу судебные акты, признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Решение Верховного суда вступает в силу немедленно. Одновременно с этим нижестоящий суд рассмотрит вопрос о принудительном выселении народной артистки из квартиры.





«Долина была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. Она заблуждалась в действительности самой сделки... И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она», — сказал на суде представитель артистки.





Также он заявлял, что деньги должны возвращать мошенники, а не певица. Кроме того, по мнению представителя Долиной, у покупателя квартиры были все возможности, чтобы распознать заблуждение и предотвратить заключение сделки.





Напомним, Лариса Долина продала свою квартиру под влиянием мошенников. Она получила деньги за жилье и передала их неизвестным. После этого начались судебные разбирательства. Суд постановил оставить квартиру артистке, в итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья.





После этого решения в Сети началось обсуждение. Другие артисты, а также представители бизнеса критиковали Долину за ее поступок. Сама певица в эфире федерального канала пообещала вернуть деньги Лурье.