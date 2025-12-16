В РПЦ назвали сатанистом подростка, устроившего резню в школе Подмосковья

В РПЦ назвали сатанистом* подростка, устроившего «колумбайн»** в Подмосковье. Душа у девятиклассника, учинившего резню, сгорела, считает замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Очевидно, что с точки зрения церкви нападавший придерживался сатанинского мировоззрения. До последнего момента, до принятия соответствующего законодательства, сатанизм являлся легальным», — заявил Daily Storm представитель РПЦ.
Он выразил сожаление, что эта трагедия в школе еще раз убеждает в том, что безбожная, богоборческая среда порождает настоящих монстров.
«Надеюсь, общество найдет в себе силы положить предел распространению подобных мировоззрений, которые сжигают души подростков», — добавил Кипшидзе.
ЧП случилось утром 16 декабря в успенской средней школе в Одинцовском районе. Напавшему 15 лет. Он был оперативно задержан. Подросток убил четвероклассника, после чего сделал селфи на фоне погибшего. Еще два человека получили ранения.
* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена
* * «Колумбайн» — признан террористической организацией на территории РФ