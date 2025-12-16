В РПЦ назвали сатанистом подростка, устроившего резню в школе Подмосковья

В РПЦ назвали сатанистом* подростка, устроившего «колумбайн»** в Подмосковье. Душа у девятиклассника, учинившего резню, сгорела, считает замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.





«Очевидно, что с точки зрения церкви нападавший придерживался сатанинского мировоззрения. До последнего момента, до принятия соответствующего законодательства, сатанизм являлся легальным», — заявил Daily Storm представитель РПЦ.





Он выразил сожаление, что эта трагедия в школе еще раз убеждает в том, что безбожная, богоборческая среда порождает настоящих монстров.





«Надеюсь, общество найдет в себе силы положить предел распространению подобных мировоззрений, которые сжигают души подростков», — добавил Кипшидзе.





ЧП случилось утром 16 декабря в успенской средней школе в Одинцовском районе. Напавшему 15 лет. Он был оперативно задержан. Подросток убил четвероклассника, после чего сделал селфи на фоне погибшего. Еще два человека получили ранения.