В Кремле ответили на предложение о рождественском перемирии

В Кремле прокомментировали предложение Украины и европейских стран о временном рождественском перемирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва вряд ли готова участвовать в таких «нежизнеспособных» решениях, если доминирующим желанием украинской стороны является лишь тактическая передышка.


«Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», — сказал Песков на брифинге.


Ранее он называл саму идею перемирия вместо полноценного мирного урегулирования «запудриванием мозгов», подчеркивая необходимость достижения «гарантированного, долгосрочного, понятного всем» мира.


С инициативой о временном прекращении огня на период католического Рождества выступил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

